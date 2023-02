Frankfurt/Main - Der DAX hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start auch bis zum Mittag keine klare Richtung gefunden. Um 12:30 Uhr standen rund 15.140 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, 0,1 Prozent weniger als bei Vortagesschluss.



Der Index bewegte sich dabei den ganzen Vormittag mal in den grünen, mal in den roten Bereich. Anleger blicken gebannt auf die für Mittwochabend erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. "Die steigende Nervosität im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen auf dem Parkett ist deutlich zu spüren", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Die Börse bewege sich "zwischen Hoffen und Bangen".



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0895 US-Dollar (0,31 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9179 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 85,26 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

