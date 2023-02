Insgesamt hat man in den beiden Städten neu 568 Fahrzeuge, die rein elektrisch unterwegs sind. Der Strom für die Fahrzeuge stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Stromquellen aus der Schweiz.Bern - Ab sofort stellt die Post Briefe und Pakete in den Grossstädten Zürich und Bern ausschliesslich mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen zu - insgesamt 568 an der Zahl. Damit erreicht die Post einen Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Logistik. Ab 2030 soll die gesamte Zustellflotte der Post mit alternativen Antrieben, das heisst mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen...

