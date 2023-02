Der Lateinamerika-Spezialist Eduardo Figueiredo, Director and Head of Brazilian Equities bei abrdn, hat Brasilien, Kolumbien, Chile und Peru und Mexiko näher unter die Lupe genommen.Lateinamerika ist für seine wendungsreiche Politik bekannt. Im Jahr 2022 gab es heftig umkämpfte Wahlen in Brasilien und Kolumbien, während die Chilenen über eine neue Verfassung abstimmten - und sie ablehnten. Peru steht weiterhin vor Herausforderungen. Es gibt viele soziale Unruhen, und das Land hat in den letzten fünf Jahren nicht weniger als sechs Präsidenten gehabt.

Den vollständigen Artikel lesen ...