Der Leitindex Dow Jones Industrial sinkt in der ersten Handelsstunde um 0,58 Prozent auf 33 887,68 Punkte.New York - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Tag des mit Spannung erwarteten Zinsentscheids der US-Notenbank Fed zunächst wieder Verluste verzeichnet. Diese hielten sich allerdings in Grenzen - einige schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten schürten am Mittwoch mindestens keine zusätzlichen Ängste vor einer strengeren Geldpolitik. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank in der...

