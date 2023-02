Kiew - Der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal hat das Deutsche Ja zur Lieferung von Leopard-Panzern "eine historische, wichtige, epochale Entscheidung" genannt. Allerdings dränge die Zeit.



"Wir hoffen, dass wir diese Panzer innerhalb von Wochen erhalten und nicht innerhalb von Monaten", sagte Schmyhal dem "Spiegel" in der aktuellen Ausgabe. Auch in der Frage eines EU-Beitritts seines Landes drängte er zur Eile. "Es ist unser Ehrgeiz, Ende 2024 formal bereit für eine Mitgliedschaft zu sein", sagte er. Regierung und Präsident hätten sich "maximal angestrengt", um zum EU-Ukraine-Gipfel diese Woche in Kiew alle Empfehlungen der EU-Kommission umzusetzen.



Die Empfehlungen waren bei der Verleihung des Kandidatenstatus im Sommer veröffentlicht worden und betreffen etwa die Reform der Justiz und die Besetzung von Ämtern in den Antikorruptionsbehörden. "Wir möchten, dass bis zum Herbst die endgültige Überprüfung dieser Fortschritte vorliegt, damit wir noch in diesem Jahr die eigentlichen Beitrittsverhandlungen eröffnen können", sagte Schmyhal.

