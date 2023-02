In dem Jahr 2021 entwickelte Tornike Mzhavanadze, ein Unternehmer und heutiger Erfinder aus Georgien, eine technische Lösung, um die intensive Produktion in Gewächshäusern erschwinglich, ergonomisch und rentabel zu machen, berichtet das Nachrichtenportal Eastfruit über das Jungunternehmen. Bildquelle: Shutterstock.com Zusammen mit seinem Partner, Levan Shanava, baut er in...

Den vollständigen Artikel lesen ...