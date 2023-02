Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank hat nach eigenen Angaben in 2022 einen Vorsteuergewinn von 5,6 Milliarden Euro erzielt. Das bedeute einen Anstieg um 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr und das höchste Ergebnis seit 15 Jahren, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit.



Der Nachsteuergewinn habe sich mit 5,7 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, was ebenfalls das höchste Ergebnis seit 2007 darstelle. Es habe dabei einen positiven Steuereffekt infolge einer "Bewertungsanpassung bei latenten Steueransprüchen" wegen guter Geschäftsentwicklung in den USA gegeben. Der Vorstand will 0,30 Euro Dividende je Aktie ausschütten, ein Plus von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im vierten Quartal habe sich der Vorsteuergewinn mehr als verneunfacht auf 775 Millionen Euro, verglichen mit 82 Millionen Euro im Vorjahresquartal, so die Deutsche Bank.



"Wir haben die Erträge in unseren Kerngeschäftsbereichen gesteigert und die Kosten weiter gesenkt", sagte Finanzvorstand James von Moltke. "Der gezielte Abbau von Risiken in unserer Bilanz hat zu unserer soliden Kapitalquote beigetragen."

