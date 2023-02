Enviria, spezialisiert auf große solar-basierte Energielösungen für Unternehmen, erhält eine Zwischenfinanzierungslinie von der Eiffel Investment Group. Damit will das Unternehmen die ansteigende Projektpipeline finanzieren. Der auf den B2B-Sektor spezialisierte Komplettanbieter für erneuerbare Energien Enviria hat die Unterzeichnung einer neuen revolvierenden Brückenfinanzierungsfazilität in zweistelliger Millionenhöhe bekannt gegeben. Diese dient dem Bau von neuen PV-Dachanlagen in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...