Mit den Mitteln von DAL soll der förderfreie Solarpark in Dölln umgesetzt werden. Engie ist der PPA-Partner für die Anlage und wird den Solarstrom über zehn Jahre abnehmen. Die Inbetriebnahme des Photovoltaik-Kraftwerks ist noch für das erste Halbjahr 2023 geplant.Die CEE Group hat mit der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH die Finanzierung des geplanten 154,4 Megawatt Photovoltaik-Projekts in Döllen gesichert. Als Abnehmer des dort erzeugten Solarstroms habe das Hamburger Unternehmen Engie als PPA-Partner gewinnen können, hieß es am Mittwoch. Es handelt sich um eine der größten Freiflächenanlagen ...

