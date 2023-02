Der bisherige Denner-Chef tritt am 1. Mai als Präsident der Generaldirektion MGB die Nachfolge von Fabrice Zumbrunnen an.Zürich - Die Migros hat Mario Irminger zum neuen Konzernchef ernannt. Der bisherige Denner-Chef wird Nachfolger von Fabrice Zumbrunnen. Der 57-Jährige trete sein Amt als Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschaftsbundes (MGB) am 1. Mai an, teilte die Migros am Donnerstag mit. Zumbrunnen hatte im Oktober überraschend bekannt gegeben, auf Ende April zurückzutreten: «Nach über 26 Jahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...