Der EuroStoxx50 gewinnt zuletzt 1,16 Prozent auf 4219,93 Punkte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag dank guter Vorgaben der Wall Street zugelegt. Gefragt waren vor allem zyklische und zinssensible Werte. Der EuroStoxx 50 gewann zuletzt 1,16 Prozent auf 4219,93 Punkte. Nicht ganz so stark zog der französische Cac 40 mit 0,61 Prozent auf 7120,69 Punkte an. Der britische FTSE 100 stieg um ebenfalls 0,61 Prozent auf 7808,11 Zähler.

