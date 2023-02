Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3898/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/102 geht es am Beispiel AT&S darum, ob man sich in eine Aktie verlieben darf, hier gehe ich nach der Gewinnwarnung ins Detail. Weiters geht es um die Einflüsse von RHI Magnesita & tba auf die ATX-Beoliste bzw. das bevorstehende Ausscheiden von Peter Lennkh aus dem RBI-Vorstand. News gibt es zu Post, CA Immo, Wiener Börse bzw. Research zu RBI und RHI Magnesita. Und ein Spoiler für morgen: Strom-bedingt muss man auf den Wiener Börse Plausch morgen bis etwa 18:00 ...

