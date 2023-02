Am Nachmittag hatte die EZB wie allgemein erwartet den Leitzins zur Eindämmung der hohen Inflation deutlich um 0,50 Prozentpunkt auf 3,0 Prozent angehoben.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) stark unter Druck geraten. Am Nachmittag rutschte der Kurs um mehr als einen Cent, fiel vorübergehend unter die Marke von 1,09 US-Dollar und erreichte ein Tagestief bei 1,0886 Dollar. Derzeit notiert er wieder über 1,09 bei 1,0927 Dollar. Auch zur Schweizer Währung zeigt sich der...

