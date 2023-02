Der Leitindex schliesst nach einem Tageshoch auf 11'280 Punkten um 0,11 Prozent niedriger bei 11'188,42 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Denn der Leitindex SMI wurde von den schwachen defensiven Schwergewichten gehemmt, obwohl die Geldpolitik, die den ganzen Tag über im Zentrum des Interesses stand, eigentlich für gute Stimmung sorgte. So legten denn auch der gekappte SLI und der breite SPI zu. Und auch an ausländischen Handelsplätzen ging es nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...