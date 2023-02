Der EuroStoxx50 schliesst am Donnerstag mit 4241,12 Punkten und damit 1,67 Prozent höher.Paris / London - An den Aktienmärkten macht sich mehr und mehr die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken breit. Anleger griffen daher am Donnerstag nach geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) beherzt zu. Vor allem Tech-Werte und Immobilientitel waren gefragt, die im vergangenen Jahr besonders deutlich unter den...

Den vollständigen Artikel lesen ...