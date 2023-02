Zur Rose soll laut einem Medienbericht ihr Schweizer Geschäft veräussern. Die Migros-Tochter Medbase könnte demnächst die Schweizer Aktivitäten der angeschlagenen Versandapotheke übernehmen.Steckborn - Zur Rose soll laut einem Medienbericht ihr Schweizer Geschäft an die Migros veräussern. Wie «The Market» am Donnerstagabend schrieb, könnte die Migros-Tochter Medbase demnächst die Schweizer Aktivitäten der angeschlagenen Versandapotheke übernehmen. Das Unternehmen wolle seine Aktivitäten künftig auf Deutschland und einige andere Märkte in Europa fokussieren, heisst es.

