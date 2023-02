Am 29. Januar hatten wir im Express-Service eine Trading-Idee mit Porsche ISIN: DE000PAG9113 präsentiert und der Artikel dazu hatte den Titel: "Porsche AG: Kaufsignal voraus!" Am Mittwoch konnten wir bereits den Treffer melden und die Überschrift war: "Porsche AG: Treffer +34% in 3 Tagen!" In unserer Stellungnahme hatten wir ein neues Kursziel genannt, aber auch auf mögliche Risiken hingewiesen. Am Donnerstag hat die Porsche-Aktie mehr als 8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...