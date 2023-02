Am Donnerstag war der Euro erheblich unter Druck geraten, weil Marktteilnehmer jüngste Äusserungen aus den Reihen der EZB als weniger entschlossen wahrgenommen haben.Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen weiter nahe der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0897 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro über Nacht nur wenig und wird zu 0,9959 Franken nach 0,9966 am Vorabend weiterhin klar unter der Parität gehandelt. Auch zum Dollar halten sich...

