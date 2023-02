EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel wollen am Freitag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammenkommen.Kiew - Von einem EU-Ukraine-Gipfel am Freitag erhofft sich Kiew konkretere Beitrittsperspektiven. «Ich glaube, dass es die Ukraine verdient hat, bereits in diesem Jahr Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft aufzunehmen», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag. Eine weitere Integration in die Europäische Union würde den Ukrainern «Energie und Motivation geben...

Den vollständigen Artikel lesen ...