Die Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) wird an diesem Freitag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Die Aktionäre erhalten wieder eine Dividende, nachdem zuvor drei Jahre in Folge keine Dividende ausgeschüttet wurde. Für das Geschäftsjahr 2021/2022 soll eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Zuvor wurde letztmals im Februar 2019 für das Geschäftsjahr 2017/2018 eine Dividende von 0,15 Euro ...

