Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,21 Prozent höher auf 11'212,32 Punkten. Zur Rose nach Verkauf des Schweiz-Geschäfts an die Migros im Fokus.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Der Markt sei uneinheitlich und werde gebremst von den am Vorabend nachbörslich veröffentlichten und als enttäuschend taxierten Ergebnissen der US-Technologiekonzerne Amazon, Apple und Alphabet. Die entsprechenden Aktien gaben nachbörslich deutlich nach. Daher nähmen auch hierzulande viele Anleger bei den zuletzt...

