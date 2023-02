Mit dem Programm "REACT with impact - Förderung des Sozialunternehmertums" unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gemeinwohlorientierte kleine und mittlere Unternehmen und Social Startups in ihrem besonderen Handeln für Umwelt und Gesellschaft. Mit dem Programm "REACT with impact" fördert das BMWK Beratungs- und Unterstützungsleistungen durch qualifizierte Beratungsunternehmen. Darüber hinaus wird es einen weiteren Förderaufruf zur Vernetzung, Kooperation und Stärkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...