Der EuroStoxx50 verliert am Vormittag 0,42 Prozent auf 4223,34 Punkte.Paris / London - Nach den Vortagesgewinnen haben die europäischen Börsen am Freitag durchgeatmet. Der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht tat sein Übriges, etwas Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Der EuroStoxx50 verlor am Vormittag 0,42 Prozent auf 4223,34 Punkte. Der französische Cac 40 gab mit 0,32 Prozent auf 7143,67 Punkte ebenfalls etwas nach, während der britische FTSE 100 sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...