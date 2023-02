Sunfarming erhält von Hansainvest Real Assets 50 Millionen Euro. Mit dem Kapital will das Unternehmen 231 Photovoltaik-Projekte in Polen realisieren. Hansainvest Real Assets und die Sunfarming Gruppe erweitern ihre bestehende Kooperation um ein weiteres Land. Hansainvest Real Assets stellt auf Basis einer Rahmenvereinbarung Mezzanine-Kapital über 50 Millionen Euro für 231 polnische Photovoltaik-Projekte im Volumen von rund 257 MW Gesamtleistung zur Verfügung. Eine erste Tranche in Höhe von 12 Millionen ...

