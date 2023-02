Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, sagte am Freitag vor dem japanischen Parlament: "Die BoJ muss die ultralockere Politik beibehalten, um die Wirtschaft zu stützen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Unternehmen die Löhne erhöhen können." Der Notenbankchef sagte, er "erwarte, dass die Löhne aufgrund eines sehr angespannten Arbeitsmarktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...