Nachdem der Euro am Vortag stark unter Druck geraten war, konnte er am Freitag etwas Boden gut machen.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag bis zum Mittag leicht zugelegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0929 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen, als sie noch unter 1,09 gehandelt wurde. Am Vortag hatten die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank das Währungspaar EUR/USD stark schwanken lassen. Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro wieder Boden...

