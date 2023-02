Menlo Electric, Photovoltaik-Großhändler in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika, will sein Geschäft auf dem deutschen Markt ausbauen. Moritz von Ziegner ist seit Februar als General Manager für Deutschland tätig. Das erste Büro mit Lager befindet sich im Norden Deutschlands. Moritz von Ziegner war für einen der größten Großhändler in Europa tätig und bringt seine Erfahrung in für die Arbeit bei Menlo Electric ein. Er begann seine Karriere in dieser Branche bei der Natgas AG. Dort war er ...

