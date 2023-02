Der Trend zeigt dabei steil nach oben, auch wenn es nach der Publikation der Geschäftszahlen am vergangenen Dienstag zunächst einen kleinen Dämpfer gab.Zürich - Die Aktien der Grossbank UBS sind erstmals seit August 2015 wieder über die Marke von 20 Franken gestiegen. Sie setzten damit den Aufwärtstrend des laufenden Handelsjahres fort. Seit Beginn des Jahres haben die UBS-Aktien fast 16 Prozent an Wert zugelegt. Der Trend zeigt dabei steil nach oben, auch wenn es nach der Publikation der Geschäftszahlen am vergangenen Dienstag zunächst einen...

