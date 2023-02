Das Anwesen liegt im Süden Floridas direkt am Strand und verfügt über ein Hotel mit über mehr als 1000 Zimmer und 200'000 Quadratmetern an Tagungs- und Veranstaltungsflächen.Zürich - Ein Joint Venture aus Immobilienfonds, die von Credit Suisse Asset Management verwaltet werden, und der amerikanischen Immobilienanlagegesellschaft Trinity Fund Advisors hat das Diplomat Beach Resort in Florida erworben. Es handle sich um eine der grössten Hotelakquisitionen in den USA seit August 2021, heisst es in einer Mitteilung der CS vom Freitagabend. Verkäufer ist den Angaben...

Den vollständigen Artikel lesen ...