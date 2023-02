Der Leitindex schliesst mit 11'349,39 Punkten um 1,44 Prozent höher. Damit hat der Leitindex im Wochenvergleich ein leichtes Plus von 0,15 Prozent verbucht.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag im Plus geschlossen. Nach anfänglichen Kursgewinnen von rund einem Prozent gab es nach Bekanntgabe der aktuellen US-Arbeitsmarktzahlen zwar einen Einbruch. Wenig später erholte sich der SMI aber wieder und markierte er kurz vor Handelsschluss das Tageshoch. Dabei trugen nicht zuletzt die defensiven Index-Schwergewicht zum erfreulichen...

