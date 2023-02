Berlin - Zehn Jahre nach der Parteigründung will die "Alternative für Deutschland" (AfD) ihre Strategie verstärkt auf erste Beteiligungen an Landesregierungen ausrichten. AfD-Parteichefin Alice Weidel verweist in der "Welt am Sonntag" auf hohe Umfragewerte zu den im Jahr 2024 anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.



Sie sagte: "Regierungsverantwortung anzustreben ist unser strategisches Ziel und Anspruch, und auch durchaus realistisch. Dem Willen der Wähler wird sich auch die CDU nicht dauerhaft verweigern können, wenn sie sich nicht selbst überflüssig machen will." Derzeit hat die CDU jede Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Die AfD feiert am Dienstag der kommenden Woche mit einer Jubiläumsfeier in Königstein/Taunus ihren 10. Geburtstag.

