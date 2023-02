Die Finanzierung soll es Squid ermöglichen, seine Mission zu erfüllen, jede Art von Token über Ketten hinweg so einfach, sicher und effizient wie möglich zu bewegen.Squid eine 3,5-Millionen-Dollar-Startkapitalrunde unter der Leitung von North Island Ventures erhalten. Die Finanzierung soll es Squid ermöglichen, seine Mission zu erfüllen, jede Art von Token über Ketten hinweg so einfach, sicher und effizient wie möglich zu bewegen. Führende Krypto-Investmentfirmen wie Distributed Global, Fabric Ventures, Galileo, Chapter One und Node Capital beteiligten sich...

