Ein aktueller Bericht von Greenpeace Schweiz zeigt, dass Schweizer Pensionskassen mit mindestens 60 Milliarden Franken an Unternehmen beteiligt sind, die die Zerstörung tropischer Wälder vorantreiben.Bern - Greenpeace-Aktivistinnen bieten heute Samstag in Bern an der Fassade des Kulturzentrums Progr ein Spektakel an Seilen. In ihren bunten Kostümen verkörpern die Aktivisten Regenwaldtiere, die aufgrund der Abholzung ihre Heimat verlieren, und rufen die Versicherten auf, sich mithilfe des neuen Online-Tools «PensionWatch» an die Pensionskassen zu wenden und zu fordern: Rettet die Wälder dieser...

Den vollständigen Artikel lesen ...