Braunschweig - Am 19. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Braunschweig gegen Heidenheim 2:0 gewonnen und damit die Spitzenverfolgung der Süddeutschen vorerst gestoppt. Dabei war Heidenheim über weite Strecken torgefährlicher, die relativ überraschende Entscheidung fiel erst spät: Braunschweigs Manuel Wintzheimer traf in der 72. Minute, Lion Lauberbach legte in der 90. Minute für die Gastgeber nach.



Für Braunschweig bedeuten die drei Punkte wichtige Unterstützung im Abstiegskampf und damit wieder Platz neun - allerdings nur mit vier Punkten Abstand zu Platz 18. Heidenheim bleibt auf Platz drei. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: Kaiserslautern - Kiel 2:1 und Jahn Regensburg - Bielefeld 1:3.

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.