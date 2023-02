Berlin - Die Grünen wollen Mietverträge, die an die Inflation gekoppelt sind, umschreiben. "Indexmieten sind ein Problem, das wir angehen müssen", sagte Katharina Dröge, Co-Chefin der Grünen-Fraktion im Bundestag, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).



"Die Inflation ist so stark gestiegen, dass es für viele Mieter ein Schock wird, wenn die Erhöhung kommt." Im Koalitionsvertrag sei das Thema zwar nicht festgehalten; "Aber wir müssen mit den Koalitionspartnern besprechen, wie wir Indexmieten regulieren können", erklärte Dröge. Das könne zum Beispiel heißen, dass bestehende Indexmietverträge gedeckelt und neue härter reguliert werden. "Wir brauchen an dieser Stelle eine Lösung", sagte sie.



Mit der starken Inflation sind Vermieter bei Indexmietverträgen auf der Gewinnerseite. Bei einer Deflation können die Mieten bei einer entsprechenden Klausel aber auch sinken.

