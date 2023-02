Bei Rapid7 ISIN: US7534221046 hatten wir am letzten Sonntag den Einstieg vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme in den RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Der Cybersecurity-Spezialist wurde von Kursen um 140,00 USD nach unten durchgereicht. Seit dem Tief bei 26,50 USD am 30. November hat die Aktie bis auf 39,675 USD zugelegt. Mit dem Sprung über die 100-Tage-Linie hat die Aktie am Freitag ein frisches Kaufsignal generiert. Gelingt der Ausbruch, ...

