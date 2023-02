Der Gold- und Silberpreis verbuchte am Donnerstag und Freitag kräftige Abschläge. Dadurch wurde auch unser Trading-Tipp in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Kursverlust am Freitag wurde der viermonatige volatile Aufwärtstrend gebrochen, bei weiter fallenden Edelmetallpreisen könnte es eine deutliche Korrektur bei Hecla Mining ISIN: US4227041062 geben. Als Trader sollte man die Aktie am Montag unter Beobachtung haben, wir würden bei weiter sinkenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...