Berlin - Angesichts des Konflikts um einen mutmaßlichen Spionageballon warnt Grünen-Chef Omid Nouripour vor einer weiteren Verhärtung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen. "Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Chinas sind besorgniserregend", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



Er ergänzte, es sei keine Frage, dass die Europäer und die Amerikaner enge Partner seien. "Gleichzeitig sind wir als Europäer sehr an einer Entspannung dieser Lage interessiert." Das Letzte, was die Welt brauche, sei eine neue "sino-amerikanische Eskalation". Das US-Militär hatte den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon am Samstag abgeschossen.



Die Maßnahme erfolgte entlang der Ostküste bei den Carolina-Bundesstaaten. Der Ballon war laut Pentagon vor einigen Tagen zum ersten Mal über den USA gesichtet worden, ein Abschuss galt aber über Land als zu gefährlich. Die USA werfen China vor, mit dem Ballon spionieren zu wollen, Peking hatte dies dementiert.

