In der ersten Saisonhälfte zeigte sich der Absatz bis jetzt zwar höher als im Vorjahr, was aber mit niedrigen Preisen erkauft wurde. Aufgrund der deutlich höheren Bestände am Bodensee war dies allerdings auch von Nutzen um die zweite Saisonhälfte nicht zu belasten, heisst es im aktuellen Newsletter "Agrarmärkte Aktuell: Januar 2023" der Landesanstalt...

