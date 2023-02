Das amerikanische Wasserversorgungsunternehmen Middlesex Water Co. (ISIN: US5966801087, NASDAQ: MSEX) wird eine Quartalsdividende von 0,3125 US-Dollar an die Investoren auszahlen. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. März 2023 (Record day: 14. Februar 2023). Im Oktober 2022 wurde die Quartalsdividende um 7,6 Prozent auf 0,3125 US-Dollar (zuvor: 0,29 US-Dollar) angehoben. Dies war nach Firmenangaben die 50. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Seit ...

