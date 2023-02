Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über das Wochenende leicht abgeschwächt und wird aktuell mit 0,9985 Franken wieder leicht unter der Parität gehandelt.Frankfurt - Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0794 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über das Wochenende leicht abgeschwächt und wird aktuell mit 0,9985 Franken wieder leicht unter der Parität gehandelt. Am Freitagnachmittag notierte der Euro noch klar darüber.

