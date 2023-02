Bei den verschiedenen Geschäftsbereichen ergab sich in den Teilmärkten Automotive sowie Energie-Verteilung und Hochpräzision mit einem Plus von jeweils über 20 Prozent das stärkste Wachstum.Plan-les-Ouates (awp) - Der Elektronikkomponenten-Hersteller Lem hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 den Umsatz und Betriebsgewinn gesteigert. Der bisherige Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Der Umsatz zog im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 9,5 Prozent auf 301,6 Millionen Franken an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

