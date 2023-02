Peter Branner kommt von APG Asset Management, einem der grössten globalen Pensionsinvestoren mit Sitz in Europa, wo er als CIO für die Leitung der Anlagen und die Aufsicht über die öffentlichen und privaten Märkte verantwortlich war.Zürich - abrdn hat Peter Branner mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zum Chief Investment Officer (CIO) ernannt. Er berichtet an Chris Demetriou und Rene Bühlmann, CEOs of Investments. Peter Branner kommt von APG Asset Management, einem der grössten globalen Pensionsinvestoren mit Sitz in Europa, wo er als CIO für die Leitung der Anlagen und die Aufsicht über die öffentlichen und privaten Märkte...

