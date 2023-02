Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,46 Prozent tiefer mit 11'296,86 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag im frühen Handel nach. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach dem guten Lauf seit Jahresanfang. Auslöser dafür sind wieder aufgekeimte Zinssorgen, die in den USA am Freitag nach einem unerwartet guten Arbeitsmarktbericht für Abgaben gesorgt hatten. In den USA waren im Januar 517'000 neue Stellen geschaffen worden. Das war mehr als doppelt so...

