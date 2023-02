Der Markenapfel Giga® ist ab sofort wieder in ausgewählten Verkaufspunkten erhältlich. In diesem Jahr stehen vom Apfel, der zum Teilen mit anderen einlädt und sich dank seiner ausgezeichneten Haltbarkeit ideal für die Vermarktung in der zweiten Saisonhälfte eignet, 4.250 Tonnen aus integriertem sowie 160 Tonnen aus biologischem Anbau zur Verfügung. VOG...

Den vollständigen Artikel lesen ...