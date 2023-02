Der Schweizer Aktienmarkt hält die Zurückhaltung auch am Dienstag an. Bereits zum Wochenstart hatte der Leitindex SMI wegen gestiegener Vorsicht nachgegeben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hält die Zurückhaltung auch am Dienstag an. Bereits zum Wochenstart hatte der Leitindex SMI wegen gestiegener Vorsicht nachgegeben. Die Gemengelage, die bereits zum Wochenstart für Kursverluste gesorgt hat, habe sich nicht verändert, heisst es im Handel. Die Sorgen um höhere Zinsen haben die Börsen zuletzt wieder belastet. Der starke US-Arbeitsmarktbericht vom...

