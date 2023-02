Niedersachsens Klimaschutz- und Energieminister Christian Meyer hat am gestrigen Montag eine Windflächen-Potenzial-Studie vorgestellt. Diese ist die Grundlage dafür, wie sich die in Niedersachen für die Windenergie geforderte Fläche auf die Landkreise und Planungsregionen verteilen soll. Erstellt wurde die Studie vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) sowie der Bosch & Partner GmbH. In Summe muss Niedersachsen 2,2 Prozent seiner Landesfläche für die Windenergie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...