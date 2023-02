Die Unimot-Gruppe hat die Fertigungskapazität ihrer Modulfabrik auf 45 MW erweitert. Unimot stellt in Polen Photovoltaik-Module unter seinem eigenen Markennamen Avia Solar her, bietet aber auch eine White Label Produktion für andere Unternehmen an. Das Werk war erst 2021 mit einer Kapazität von anfangs 15 MW jährlich in Betrieb gegangen, die hohe Nachfrage aus Europa […] Die Unimot-Gruppe hat die Fertigungskapazität ihrer Modulfabrik auf 45 MW erweitert. Unimot stellt in Polen Photovoltaik-Module ...

Den vollständigen Artikel lesen ...