Die Schweizer Aktienbörse hat am Dienstag nach eine freundlichen Start im Verlauf an Boden verloren.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Dienstag nach eine freundlichen Start im Verlauf an Boden verloren. Mangelnde Anschlusskäufe und die Verunsicherung über die weitere Entwicklung von Konjunktur und Zinsen hielten die Anleger laut Händlern an den Seitenlinien. Viele Anleger fragten sich, ob die Zinsen vor allem nach dem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag nun...

Den vollständigen Artikel lesen ...