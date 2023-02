Sandhausen - Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat der SC Freiburg gegen den SV Sandhausen 2:0 gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht. Sandhausen konzentrierte sich auf die Verteidigung und investierte viel Energie in Zweikämpfe, sodass Freiburg kaum voran kam.



Die Breisgauer hatten deutlich höhere Spielanteile zu verzeichnen. Trotz deutlich mehr Schüssen blieben auch sie lange torlos. In der 87. Minute traf Philipp Lienhart letztlich für Freiburg - und Nils Petersen erhöhte in der fünften Minute der Nachspielzeit auf 2:0.

